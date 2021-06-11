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МИД КНР: Китай никогда не уклонялся от контроля над вооружениями

  /   Обновлено: 11 июня 2021 13:08
Политика
МИД КНР: Китай никогда не уклонялся от контроля над вооружениями
wikipedia.org  /  WhisperToMe

Пекин, 11 июня. Китай ни разу не уклонялся от процессов по контролю над вооружениями, заявил глава МИД КНР Ван И.

Важным вопросом является и разоружение, передает слова китайского дипломата ТАСС. Также Ван И призвал разработать регуляторные механизмы для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Страны могут создать специальное соглашение по этому направлению, подчеркнул он.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью о важности процессов контроля над вооружениями. В подобных задачах должны принимать участие и страны Европы, выразил он уверенность.

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