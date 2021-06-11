МИД КНР: Китай никогда не уклонялся от контроля над вооружениями

Пекин, 11 июня. Китай ни разу не уклонялся от процессов по контролю над вооружениями, заявил глава МИД КНР Ван И.

Важным вопросом является и разоружение, передает слова китайского дипломата ТАСС. Также Ван И призвал разработать регуляторные механизмы для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Страны могут создать специальное соглашение по этому направлению, подчеркнул он.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью о важности процессов контроля над вооружениями. В подобных задачах должны принимать участие и страны Европы, выразил он уверенность.