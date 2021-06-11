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Сатановский предложил Байдену прислушаться к совету Трампа на переговорах с Путиным

Политика
Сатановский предложил Байдену прислушаться к совету Трампа на переговорах с Путиным
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 11 июня. Экс-лидер США Дональд Трамп одной фразой очень четко охарактеризовал нынешнее состояние здоровья американского президента Джо Байдена, считает политолог Евгений Сатановский.

Ранее Трамп попросил президента США Байдена не заснуть во время встречи с Владимиром Путиным и передать ему «самые теплые пожелания».

Сатановский уверен, что это предложение очень меткое, потому что нынешнее состояние здоровья Байдена оставляет желать лучшего. Эксперт назвал Байдена тяжело больным человеком, который контролируется своим окружением и стоящими за ним людьми.

«Кто управляет Америкой, Бог знает. Чиновники? Так они там все между собой дерутся, как и положено представителям конкурирующих в борьбе за власть и полномочия ведомств. Конгресс? Ну — это даже не смешно», — размышляет Сатановский.

Он отметил, что этот вопрос является очень важным в контексте предстоящей встречи лидеров США и России. Сатановский не исключил, что сторонам не удастся найти общий язык. При этом в любом случае Москва и так знает, чего ждать от американцев, если диалог не удастся.

«Эйфория закончилась, доверие на нуле, желания строить из себя идиотов, невесть зачем, никакого. Не оценят», — написал Сатановский.

Ранее читатели американских СМИ предположили, что переговоры с Путиным обернутся для Байдена полным фиаско. Жители США отметили, что их лидер попросту не способен вести переговоры и принимать важные решения.

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путин сша байден сатановский
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