Талибы потребовали вывода войск Турции из Афганистана

Кабул, 11 июня. Турция должна вывести свой контингент с территории Афганистана в соответствии с соглашением о выводе зарубежных войск из республики от 2020 года. Об этом заявил официальный представитель политического офиса «Талибана»1 (запрещено в РФ) Сухейль Шахин в беседе с журналистами Reuters.

Taliban calls on Turkey to withdraw military from Afghanistan @ahval_en https://t.co/OCAAjmB0GF — YavuzBaydar (@yavuzbaydar4) June 11, 2021

На вопрос прессы о том, как талибы расценивают предложение Анкары о готовности взять под контроль аэропорт Кабула после вывода других иностранных войск, Шахин заявил, что туркам не место в Афганистане.

«Турция являлась частью сил НАТО на протяжении последних 20 лет, поэтому она должна уйти из Афганистана на основе соглашения, подписанного 29 февраля 2020 года», — отметил он.

При этом в «Талибане» считают, что Анкара останется важным партнером Афганистана в случае формирования нового правительства южноазиатской республики.

«Турция — великая исламская страна. Афганистан имеет с ней исторические связи. Мы надеемся иметь с ней тесные и хорошие отношения, поскольку в будущем [в Афганистане] будет создано новое исламское правительство», — добавил Шахин.

США покидают Афганистан

В соответствии с соглашением, которое заключили Штаты и «Талибан» в феврале прошлого года, все американские военные и силы НАТО должны были покинуть территорию Афганистана к 1 мая 2021-го. Однако впоследствии этот срок был перенесен по решению Джо Байдена на 11 сентября. Согласно последним заявлениям Центрального командования ВС США, отвод войск завершен более чем на половину.

Перед Вашингтоном и другими силами, присутствующими в регионе, встал вопрос о возможности безопасной эвакуации своего персонала из страны, не имеющей выхода к морю, в случае если афганская столица Кабул окажется под угрозой. Учитывая это, Турция заявила о готовности сохранить свои силы в кабульском аэропорту, чтобы обеспечить сохранность воздушной гавани.

Pentagon confirms Turkey and US held talks on security of Kabul’s Hamid Karzai International Airport after Ankara’s offer to guard and run it once NATO forces withdraw from Afghanistanhttps://t.co/gwbnmopVOY — DAILY SABAH (@DailySabah) June 10, 2021

Не исключено, что таким образом Анкара пытается наладить отношения со Штатами, которые сильно испортились после покупки турецкой стороной российских ЗРК С-400 и исключения Турции из программы поставок истребителей F-35.

Примечательно, что в прошлом месяце из соображений безопасности свое посольство в Кабуле уже закрыла Австралия. В перспективе это может побудить и другие страны отказаться от дипломатического присутствия в Афганистане. Подобное развитие событий ставит администрацию Байдена в затруднительное положение, поскольку государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в Конгрессе на текущей неделе пообещал сохранить миссию Штатов в Кабуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.