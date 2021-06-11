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Талибы потребовали вывода войск Турции из Афганистана

Весь мир
Талибы потребовали вывода войск Турции из Афганистана
facebook.com  /  T.C. Millî Savunma Bakanlığı

Кабул, 11 июня. Турция должна вывести свой контингент с территории Афганистана в соответствии с соглашением о выводе зарубежных войск из республики от 2020 года. Об этом заявил официальный представитель политического офиса «Талибана»1 (запрещено в РФ) Сухейль Шахин в беседе с журналистами Reuters.

На вопрос прессы о том, как талибы расценивают предложение Анкары о готовности взять под контроль аэропорт Кабула после вывода других иностранных войск, Шахин заявил, что туркам не место в Афганистане.

«Турция являлась частью сил НАТО на протяжении последних 20 лет, поэтому она должна уйти из Афганистана на основе соглашения, подписанного 29 февраля 2020 года», — отметил он.

При этом в «Талибане» считают, что Анкара останется важным партнером Афганистана в случае формирования нового правительства южноазиатской республики.

«Турция — великая исламская страна. Афганистан имеет с ней исторические связи. Мы надеемся иметь с ней тесные и хорошие отношения, поскольку в будущем [в Афганистане] будет создано новое исламское правительство», — добавил Шахин.

США покидают Афганистан

В соответствии с соглашением, которое заключили Штаты и «Талибан» в феврале прошлого года, все американские военные и силы НАТО должны были покинуть территорию Афганистана к 1 мая 2021-го. Однако впоследствии этот срок был перенесен по решению Джо Байдена на 11 сентября. Согласно последним заявлениям Центрального командования ВС США, отвод войск завершен более чем на половину.

Перед Вашингтоном и другими силами, присутствующими в регионе, встал вопрос о возможности безопасной эвакуации своего персонала из страны, не имеющей выхода к морю, в случае если афганская столица Кабул окажется под угрозой. Учитывая это, Турция заявила о готовности сохранить свои силы в кабульском аэропорту, чтобы обеспечить сохранность воздушной гавани.

Не исключено, что таким образом Анкара пытается наладить отношения со Штатами, которые сильно испортились после покупки турецкой стороной российских ЗРК С-400 и исключения Турции из программы поставок истребителей F-35.

Примечательно, что в прошлом месяце из соображений безопасности свое посольство в Кабуле уже закрыла Австралия. В перспективе это может побудить и другие страны отказаться от дипломатического присутствия в Афганистане. Подобное развитие событий ставит администрацию Байдена в затруднительное положение, поскольку государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в Конгрессе на текущей неделе пообещал сохранить миссию Штатов в Кабуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан турция
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