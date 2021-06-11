Полиция сняла с поезда пожилую дебоширку в Коврове

Владимир, 11 июня. Пожилую женщину сняли с поезда на станции «Ковров» за распитие алкогольных напитков и нецензурную брань. 67-летней пассажирке грозит до 15 суток.

Начальник пассажирского поезда Нижний Новгород — Москва вызвал правоохранителей, чтобы высадить пожилую нарушительницу порядка, сообщают «Владимирские ведомости». Пенсионерка громко ругалась и доставляла дискомфорт другим пассажирам.

Сотрудники правоохранительных органов составили протоколы об административном нарушении, мелком хулиганстве и появлении в состоянии опьянения в общественном месте. Максимальное наказание по данным статьям — административный арест на срок до 15 суток.