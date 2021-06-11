Звезду «Зимней вишни» Сафонову госпитализировали с вирусной пневмонией

Москва, 11 июня. Российскую актрису Елену Сафонову доставили в одну из московских клиник с вирусной пневмонией. Звезду проверяют на коронавирус нового типа.

Заслуженная артистка, известная по роли в фильме «Зимняя вишня», находится в больнице. Подробности ее состояния пока не разглашаются. Знакомые с ситуацией отмечают, что тесты на коронавирус пока не готовы.

«Тесты будут готовы в течение нескольких дней», — сообщает источник РЕН ТВ.

С похожими симптомами несколько дней назад был госпитализирован рэп-исполнитель Александр Тарасов, известный под сценическим именем T-killah. Спустя время он подтвердил свое состояние и рассказал о самочувствии.