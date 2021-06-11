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Суд в Арканзасе займется полицейским тараном, который привел к опасному ДТП

США
Суд в Арканзасе займется полицейским тараном, который привел к опасному ДТП
flickr.com  /  raymondclarkeimages

Литл-Рок, 11 июня. Американка, чья машина перевернулась в результате тарана, выполненного полицейским автомобилем, подала в суд на полицию штата Арканзас.

Жительница Арканзаса, 38-летняя Николь Харпер 9 июля 2020 года попала в автомобильную аварию: ее автомобиль столкнулся с бетонным отбойником и перевернулся на крышу после того, как сотрудник полиции штата Родни Данн протаранил автомобиль Харпер.

В тот вечер Николь возвращалась домой и превысила скорость. Полицейский автомобиль, за рулем которого находился Родни Данн, догнал машину Харпер, после чего сотрудник полиции включил мигалку и приказал водителю остановиться. Николь, подчиняясь требованию офицера, сбросила скорость, перестроилась в правый ряд и включила аварийный сигнал, демонстрируя намерение остановиться.

«По сути, это «боулинг». Вам некуда деться, вы окружены бетонными барьерами с обеих сторон», —говорит Николь об этом участке шоссе.

Действуя согласно инструкции водителя штата Арканзас, она намеревалась остановиться в ближайшем безопасном месте дороги, которое, по ее мнению, было в районе начинавшегося далее расширения. Однако после двухминутного преследования автомобиля Харпер, офицер посчитал, что водитель слишком долго не выполняет требования об остановке и решил произвести так называемый пит-маневр — протаранить заднюю часть преследуемого автомобиля. В результате этого автомобиль женщины занесло, он столкнулся с бетонным отбойником на разделительной полосе и перевернулся.

После этого полицейский помог женщине выбраться из перевернутого внедорожника. На его вопрос почему Николь так долго не останавливалась, она ответила, что считала остановку на этом участке небезопасной.

«Ну вот где вы в итоге оказались», — ответил ей офицер Данн.

Этот диалог, попавший на запись нательной камеры сотрудника полиции, станет одним из доказательств в начавшемся судебном процессе.

«Действия полицейского представляли собой безответственное поведение, которое создавало значительный риск получения физических травм», — говорится в исковом заявлении.

Кроме физического ущерба Харпер обвиняет полицейского в нанесении моральной травмы: после того, как ее доставили в больницу, врач сообщил Николь, находившейся на тот момент на втором месяце беременности, что не может определить сердечный ритм ее ребенка. Лишь на следующий день, после тяжелой бессонной ночи, в течение которой Николь считала, что потеряла ребенка в аварии, осмотр у специалиста подтвердил, что жизнь ребенка находится вне опасности.

Действия сотрудников американской полиции регулярно становятся достоянием общественности и вызывают осуждение со стороны общественных и правозащитных организаций — как в США, так и за их пределами. Так, российский Фонд борьбы с репрессиями в настоящее время занимается рядом дел, касающихся жертв полицейской жестокости в США.

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