Суд в Арканзасе займется полицейским тараном, который привел к опасному ДТП

Литл-Рок, 11 июня. Американка, чья машина перевернулась в результате тарана, выполненного полицейским автомобилем, подала в суд на полицию штата Арканзас.

Жительница Арканзаса, 38-летняя Николь Харпер 9 июля 2020 года попала в автомобильную аварию: ее автомобиль столкнулся с бетонным отбойником и перевернулся на крышу после того, как сотрудник полиции штата Родни Данн протаранил автомобиль Харпер.

В тот вечер Николь возвращалась домой и превысила скорость. Полицейский автомобиль, за рулем которого находился Родни Данн, догнал машину Харпер, после чего сотрудник полиции включил мигалку и приказал водителю остановиться. Николь, подчиняясь требованию офицера, сбросила скорость, перестроилась в правый ряд и включила аварийный сигнал, демонстрируя намерение остановиться.

Действуя согласно инструкции водителя штата Арканзас, она намеревалась остановиться в ближайшем безопасном месте дороги, которое, по ее мнению, было в районе начинавшегося далее расширения. Однако после двухминутного преследования автомобиля Харпер, офицер посчитал, что водитель слишком долго не выполняет требования об остановке и решил произвести так называемый пит-маневр — протаранить заднюю часть преследуемого автомобиля. В результате этого автомобиль женщины занесло, он столкнулся с бетонным отбойником на разделительной полосе и перевернулся.

This is nuts. Nicole Harper was pulled over by an Arkansas state trooper. She pulled to the side, turned on her hazards, and looked for an exit.



He waited 20 seconds and then used a PIT maneuver to flip her car. She was pregnant. pic.twitter.com/hYIg6hVT7W