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В минобороны Украины урезали финансовые затраты на обновление вооружения

  /   Обновлено: 11 июня 2021 12:56
Украина
В минобороны Украины урезали финансовые затраты на обновление вооружения
Міністерство оборони України  /  пресс-служба

Киев, 11 июня. Гособоронзаказ Украины претерпел серьезные изменения. Важные статьи расходов были сокращены в пользу создания информационной структуры военного ведомства.

Министерство обороны Украины уже обнародовало соответствующий приказ. Согласно документу, чиновники решили на 25% сократить расходы на исследовательско-конструкторские работы военно-промышленного комплекса. Кроме того, почти вдвое урезаны расходы на модернизацию вооружения и военной техники по контрактам, заключенным под государственные гарантии.

На этом фоне резко выросла статья расходов на создание информационной структуры военного ведомства страны. Процедура обойдется украинским налогоплательщикам в 79,4 млн гривен (211,5 млн рублей). Это на 59% больше, чем оговаривалось изначально.

Ранее сообщалось о планах Киева на создание внедорожника для ВСУ уровня НАТО. Автомобиль должен заменить советские УАЗы. Как пишет «Царьград», несмотря на щедрое финансирование, огромные долги по зарплатам накопились у концерна «Укроборонпром».

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