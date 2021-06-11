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Ребенка на Кубани унесло течением реки: ФАН узнал подробности

Происшествия
Ребенка на Кубани унесло течением реки: ФАН узнал подробности
pixabay.com  / 

Краснодар, 11 июня. 11-летнего мальчика унесло течением Кубани. О трагедии сообщили дети, которые тоже в этот момент были на реке, передает корреспондент ФАН.

Трагедия произошла 10 июня в станице Кавказской. 11-летний ребенок плавал в реке Кубань. В какой-то момент мальчик пропал из вида. Как оказалось, его унесло течением. О произошедшем сообщили дети, которые в этот момент были там.

Семья ребенка изначально пыталась найти его самостоятельно, но поиски успехом не увенчались. После этого родители обратились к спасателям. Уже около суток его ищут вдоль береговой зоны и в акватории реки. Поиски продолжаются.

«По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка. Следователи установят все обстоятельства произошедшего», — рассказали ФАН в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

5 июня девятилетний мальчик пропал в тайге в Свердловской области. Он вместе с отцом в составе туристической группы совершал подъем на Уральский хребет.

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ребенок кубань
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