Ребенка на Кубани унесло течением реки: ФАН узнал подробности

Краснодар, 11 июня. 11-летнего мальчика унесло течением Кубани. О трагедии сообщили дети, которые тоже в этот момент были на реке, передает корреспондент ФАН.

Трагедия произошла 10 июня в станице Кавказской. 11-летний ребенок плавал в реке Кубань. В какой-то момент мальчик пропал из вида. Как оказалось, его унесло течением. О произошедшем сообщили дети, которые в этот момент были там.

Семья ребенка изначально пыталась найти его самостоятельно, но поиски успехом не увенчались. После этого родители обратились к спасателям. Уже около суток его ищут вдоль береговой зоны и в акватории реки. Поиски продолжаются.

«По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка. Следователи установят все обстоятельства произошедшего», — рассказали ФАН в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

5 июня девятилетний мальчик пропал в тайге в Свердловской области. Он вместе с отцом в составе туристической группы совершал подъем на Уральский хребет.