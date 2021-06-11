Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 13:16
13:15
Происшествия
Суд рассмотрит дело в отношении рэпера Элджея 23 июня
13:13
Общество
Евросоюз разрешил привитым от COVID-19 гражданам свободное передвижение по странам ЕС
13:13
Происшествия
Саратовская прокуратура вынудила предприятие ЖКХ выплатить зарплаты сотрудникам
13:13
Общество
Звезду «Зимней вишни» Сафонову госпитализировали с вирусной пневмонией
13:12
Общество
Сотрудники МЧС доставили 112 человек из сектора Газа в Москву
13:09
Армия
Масштабные маневры с участием ВВС США и Японии начались над Аляской
13:09
Политика
Германия подтвердила отсутствие планов по принятию Украины в НАТО
13:08
Экономика
Семьям с детьми в России предоставят новую льготу
13:07
Происшествия
Суд назначил дату рассмотрения апелляции Андрея Пивоварова
13:06
Политика
МИД КНР: Китай никогда не уклонялся от контроля над вооружениями
Все новости

Певица Ани Лорак вернула бизнес после секс-скандала

Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак вернула бизнес после секс-скандала
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 11 июня. Известная исполнительница Ани Лорак смогла вернуть свою компанию, которая была ликвидирована по запросу Федеральной налоговой службы России.

Закрытие компании произошло после откровений артистки о домогательствах известного продюсера Константина Меладзе, которые спровоцировали секс-скандал. Причиной ликвидации стала небольшая ошибка — юридический адрес фирмы не совпадает с фактическим.

Некоторые пользователи Сети заметили закономерность в двух событиях в жизни известной артистки. Однако никаких подтверждений тому не существует.

Согласно официальному сайту ФНС России, статус дела по компании ООО «Ани Лорак Продакшн» изменился 10 июня с «ликвидирован» на «действующий». Пока неизвестно, что стало причиной таких перемен, возможно, юристы Лорак подсуетились и решили проблемы с бизнесом за короткие сроки.

Сообщения о том, что у налоговой возникли вопросы к Лорак и ее компании, появились еще в мае. По информации в Сети, причиной ликвидации стали не только недостоверные данные, а ряд проблем. ООО «Ани Лорак Продакшн» не предоставило в срок декларацию о доходах и просрочило сроки налоговых выплат. Кроме того, по сообщению источника ФАН, за фирмой числились четыре заблокированных счета в банках.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Певица Ани Лорак вернула бизнес после секс-скандала
скандал бизнес лорак меладзе
Комментировать
Эксклюзив
Суд назначил дату рассмотрения апелляции Андрея Пивоварова
Суд назначил дату рассмотрения апелляции Андрея Пивоварова
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 265375 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 112082 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 69328 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 54185 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 48168 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru