Певица Ани Лорак вернула бизнес после секс-скандала

Москва, 11 июня. Известная исполнительница Ани Лорак смогла вернуть свою компанию, которая была ликвидирована по запросу Федеральной налоговой службы России.

Закрытие компании произошло после откровений артистки о домогательствах известного продюсера Константина Меладзе, которые спровоцировали секс-скандал. Причиной ликвидации стала небольшая ошибка — юридический адрес фирмы не совпадает с фактическим.

Некоторые пользователи Сети заметили закономерность в двух событиях в жизни известной артистки. Однако никаких подтверждений тому не существует.

Согласно официальному сайту ФНС России, статус дела по компании ООО «Ани Лорак Продакшн» изменился 10 июня с «ликвидирован» на «действующий». Пока неизвестно, что стало причиной таких перемен, возможно, юристы Лорак подсуетились и решили проблемы с бизнесом за короткие сроки.

Сообщения о том, что у налоговой возникли вопросы к Лорак и ее компании, появились еще в мае. По информации в Сети, причиной ликвидации стали не только недостоверные данные, а ряд проблем. ООО «Ани Лорак Продакшн» не предоставило в срок декларацию о доходах и просрочило сроки налоговых выплат. Кроме того, по сообщению источника ФАН, за фирмой числились четыре заблокированных счета в банках.