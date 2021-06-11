Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 13:17
13:15
Происшествия
Суд рассмотрит дело в отношении рэпера Элджея 23 июня
13:13
Общество
Евросоюз разрешил привитым от COVID-19 гражданам свободное передвижение по странам ЕС
13:13
Происшествия
Саратовская прокуратура вынудила предприятие ЖКХ выплатить зарплаты сотрудникам
13:13
Общество
Звезду «Зимней вишни» Сафонову госпитализировали с вирусной пневмонией
13:12
Общество
Сотрудники МЧС доставили 112 человек из сектора Газа в Москву
13:09
Армия
Масштабные маневры с участием ВВС США и Японии начались над Аляской
13:09
Политика
Германия подтвердила отсутствие планов по принятию Украины в НАТО
13:08
Экономика
Семьям с детьми в России предоставят новую льготу
13:07
Происшествия
Суд назначил дату рассмотрения апелляции Андрея Пивоварова
13:06
Политика
МИД КНР: Китай никогда не уклонялся от контроля над вооружениями
Все новости

«Радио Свобода» и «Голос Америки» отказались полностью следовать закону об иноагентах

Общество
«Радио Свобода» и «Голос Америки» отказались полностью следовать закону об иноагентах
pixabay.com

Москва, 11 июня. «Голос Америки»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) не полностью следует закону об иноагентах в РФ.

Следовать закону об иностранных агентах также демонстративно отказывается «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Об этом заявили в Роскомнадзоре.

До этого сообщалось, что издание «Голос Америки» удалило с портала одну из последних статей. Материалы содержали информацию о долгах и якобы прекращении деятельности «Медузы»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Радио Свобода» и «Голос Америки» отказались полностью следовать закону об иноагентах
роскомнадзор закон иноагенты
Комментировать
Эксклюзив
Суд назначил дату рассмотрения апелляции Андрея Пивоварова
Суд назначил дату рассмотрения апелляции Андрея Пивоварова
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 265375 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 112082 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 69328 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 54185 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 48168 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru