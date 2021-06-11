«Радио Свобода» и «Голос Америки» отказались полностью следовать закону об иноагентах

Москва, 11 июня. «Голос Америки»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) не полностью следует закону об иноагентах в РФ.

Следовать закону об иностранных агентах также демонстративно отказывается «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Об этом заявили в Роскомнадзоре.

До этого сообщалось, что издание «Голос Америки» удалило с портала одну из последних статей. Материалы содержали информацию о долгах и якобы прекращении деятельности «Медузы»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.