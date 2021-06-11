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Роскомнадзор назвал количество неудаленных соцсетью Twitter запрещенных материалов

Общество
Роскомнадзор назвал количество неудаленных соцсетью Twitter запрещенных материалов
pixabay.com

Москва, 11 июня. Социальная сеть Twitter не удалила почти 500 запрещенных публикаций. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

В период с 2015 года на платформе сохранялось свыше 6 тыс. запрещенных материалов. После введения ограничительных мер, замедливших трафик соцсети, неудаленными остались еще 490 постов. По данным РКН, среднее время выполнения требований по удалению снизилось со 129 до восьми суток.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал действия ведомства. По его словам, Роскомнадзор требует от иностранных интернет-платформ соблюдения российских законов.

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twitter роскомнадзор удаление
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