Роскомнадзор назвал количество неудаленных соцсетью Twitter запрещенных материалов

Москва, 11 июня. Социальная сеть Twitter не удалила почти 500 запрещенных публикаций. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

В период с 2015 года на платформе сохранялось свыше 6 тыс. запрещенных материалов. После введения ограничительных мер, замедливших трафик соцсети, неудаленными остались еще 490 постов. По данным РКН, среднее время выполнения требований по удалению снизилось со 129 до восьми суток.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал действия ведомства. По его словам, Роскомнадзор требует от иностранных интернет-платформ соблюдения российских законов.