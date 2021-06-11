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Третье уголовное дело завели из-за ДТП под Екатеринбургом. События дня

ФАН-ТВ
Третье уголовное дело завели из-за ДТП под Екатеринбургом. События дня
Pr Scr youtube.com  /  Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Третье уголовное дело возбуждено после ДТП под Екатеринбургом 

Уже третье уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП со служебным автобусом в Свердловской области. Об этом заявили в региональной пресс-службе Следственного комитета. В ведомстве также сообщили о задержании еще двоих человек по следам трагедии. Это 61-летний механик, который отвечал за выпуск транспорта на линию, а также 67-летний руководитель Нижнетуринского автопредприятия. Накануне был задержан и сам водитель автобуса. Резонансная авария произошла утром 10 июня в закрытом городе Лесной. Из-за неисправности автобус врезался в остановку, где ожидали развозку рабочие компании «Электрохимприбор». В результате погибли семь человек, еще 15 пострадали.

Спецборты МЧС доставили в Москву покинувших сектор Газа россиян

Третье уголовное дело завели из-за ДТП под Екатеринбургом. События дня
78.mchs.gov.ru  / Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Более 100 граждан России, Казахстана и Украины прилетели двумя спецбортами МЧС из Каира в Москву. В египетскую столицу их доставили автобусы из Сектора Газа. Самолеты Ил-76 и Ан-148 приземлились в аэропорту Домодедово сегодня утром. Это уже вторая подобная миссия. 27 мая в Москве совершил посадку самолет, на борту которого находились 64 россиянина. Они добровольно покинули опасный регион на фоне вооруженного конфликта Израиля и Палестины. Ранее Президент Владимир Путин распорядился предусмотреть эвакуацию соотечественников и граждан стран СНГ из сектора Газа по их желанию.

Два человека погибли в результате наводнения в Австралии

Третье уголовное дело завели из-за ДТП под Екатеринбургом. События дня
Pr Scr ruptly.tv/ru  /  Ruptly

Наводнение на юго-восточном побережье Австралии стало причиной гибели двух жителей города Джипсленд, в 300 км от Мельбурна. По данным спасателей, еще двое получили травмы в результате непогоды. Из-за проливных дождей и штормового ветра без электричества остались более 160 тысяч человек, затоплены автодороги. Ряд прибрежных городов готовится к эвакуации населения. Власти штата Виктория сообщили, что за минувшие двое суток из-за проделок холодного циклона в службу спасения за помощью обратились более 7 тысяч человек.

Россия и Белоруссия проведут серию военных учений

Третье уголовное дело завели из-за ДТП под Екатеринбургом. События дня
stat.mil.ru  / Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Москва и Минск с июня по сентябрь трижды проведут совместные военные учения в Белоруссии. Уже определены и полигоны на территории республики, где военные будут оттачивать навыки защиты и ведения боя по линии войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных подразделений и военной полиции. Кульминацией маневров станет совместное стратегическое учение «Запад-2021» этой осенью. До основного этапа планируется провести ряд тренировочных мероприятий.

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