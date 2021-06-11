Москва, 11 июня. СМИ сообщили, что скандально известный акционист Павел Крисевич задержан в Москве с предметом, похожим на оружие. Правоохранители организовали проверку по факту инцидента.

В полицию сообщение о задержании акциониста пока не поступало, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, само по себе событие на площади имело место быть. Стражи порядка проводят проверку по факту сообщения в СМИ.

Мотивы поступка акциониста пока неизвестны. О деталях произошедшего также пока не сообщалось.