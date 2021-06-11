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Полиция проводит проверку после инцидента с акционистом на Красной площади

  /   Обновлено: 11 июня 2021 12:36
Происшествия
Полиция проводит проверку после инцидента с акционистом на Красной площади
pixabay.com  /  Michael Siebert

Москва, 11 июня. СМИ сообщили, что скандально известный акционист Павел Крисевич задержан в Москве с предметом, похожим на оружие. Правоохранители организовали проверку по факту инцидента.

В полицию сообщение о задержании акциониста пока не поступало, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, само по себе событие на площади имело место быть. Стражи порядка проводят проверку по факту сообщения в СМИ.

Мотивы поступка акциониста пока неизвестны. О деталях произошедшего также пока не сообщалось.

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москва задержание крисевич
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