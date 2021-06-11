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Певица Слава: Если бы не семья, я бы тусила и пропивала нажитое непосильным трудом

  /   Обновлено: 11 июня 2021 12:35
Общество
Певица Слава: Если бы не семья, я бы тусила и пропивала нажитое непосильным трудом
Пресс-служба телеканала «Пятница!»  / 

Москва, 11 июня. Известная российская певица и актриса Анастасия Сланевская призналась, что ее главный порок — чревоугодие, стало известно ФАН.

Уроженка Москвы, более известная по сценическому псевдониму Слава, стала новой участницей «ДНК-шоу», которое ведет ее коллега по музыкальному цеху Лолита Милявская.

Генетики провели тесты и выявили, что у Сланевской имеется склонность к алкоголю, а сама она призналась, что, если бы не ответственность перед членами ее семьи, то, скорее всего, она вела бы разгульную жизнь.

— Какие пороки у тебя есть?

— Я люблю жить и веселиться: выпить, покушать. Это, наверное, чревоугодие.

Певица Слава: Если бы не семья, я бы тусила и пропивала нажитое непосильным трудом
Пресс-служба телеканала «Пятница!»  / 

— Я тебя за это люблю всю жизнь, потому что ты никогда не корчишь из себя девственницу. С точки зрения генетиков, у тебя снижено количество рецепторов дофамина — гормона удовольствия и мотивации. Это повышает риск импульсивного поведения, алкогольной и никотиновой зависимости.

— Вообще, я авантюристка, легкая на подъем. Раньше могла [всего] с одним паспортом улететь в другую страну! Сидели в ресторане, дофамин повышали, и раз — очнулись в Одессе! Или в Турции.

Если бы у меня не было чувства ответственности, я бы сейчас «тусила» и пропивала все, что нажито непосильным трудом.

Выпуск программы «ДНК-шоу» с певицей Славой, которой мене месяца назад исполнился 41 год, зрители увидят на телеканале «Пятница!» и видеосервисе PREMIER в ближайшее воскресенье, 13 июня.

Ранее в гости к Лолите Милявской на эту передачу приходил российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе, у которого выявился генетический цинизм.

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Все новости / Общество / Певица Слава: Если бы не семья, я бы тусила и пропивала нажитое непосильным трудом
слава анастасия сланевская днк-шоу
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