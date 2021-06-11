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Семьям с детьми в России предоставят новую льготу

Экономика
Семьям с детьми в России предоставят новую льготу
pexels.com  /  Andreas Wohlfahrt

Москва, 11 июня. Российские семьи с детьми смогут воспользоваться новой льготой при приобретении билетов на поезда дальнего следования.

Постановление о правилах субсидирования новой программы утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что семьи смогут покупать билеты по льготным тарифам. Государство возместит перевозчикам разницу между обычной ценой и со скидкой.

Мера распространяется на поездки в купейных вагонах по направлениям дальнего следования всех категорий. Приобретать льготные билеты могут семьи с детьми до 18 лет.

Мишустин ранее сообщил, что кабмин направит 27 млрд рублей на программу софинансирования ипотеки для многодетных российских семей.

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