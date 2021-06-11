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Степаненко после развода с Петросяном получила квартиру в «золотой миле»

Общество
Степаненко после развода с Петросяном получила квартиру в «золотой миле»
Prt Scr youtube.com  /  @ Россия 1

Москва, 11 июня. Телеведущая Елена Степаненко заметно обогатилась после раздела имущества с бывшим мужем, юмористом Евгением Петросяном. По решению суда артистке досталась дорогостоящая квартира.

Звездный раздел имущества длится уже не первый год. Наконец, по решению суда стало понятно, кому достанется один из самых ценных активов звездной семьи. По документам новой обладательницей элитной квартиры площадью 512 кв. метров на «золотой миле» Москвы стала Елена Степаненко.

Квартира расположена в 1-м Зачатьевском переулке и входит в топ по цене за квадратный метр в Москве. Рыночная стоимость недвижимости исчисляется сотнями миллионов рублей, сообщает РИА Новости. В остальных вопросах все имущество было разделено поровну. Однако остается неизвестным, кому и что именно досталось.

Елена Степаненко и Евгений Петросян решили развестись в 2019 году после 30 лет брака. По словам представителей юмориста, решение уйти от жены не было спонтанным, многие годы они уже не спали вместе и фактически жили как соседи.

Звездный раздел имущества завершился 10 июня. Заседание продлилось больше пяти часов, поскольку в суде зачитывался обширный список имущества, которое Петросян и Степаненко не могли никак разделить. Значительная часть заседания была потрачена именно на это.

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