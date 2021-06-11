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Черноморский флот РФ проводит учения по обороне военных объектов в Крыму

Армия
Черноморский флот РФ проводит учения по обороне военных объектов в Крыму
mil.ru/  /  Министерство обороны РФ

Симферополь, 11 июня. Подразделения Черноморского флота России проводят в Крыму маневры по обороне стратегических объектов от средств воздушного нападения условного противника.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что в учениях задействованы военнослужащие зенитного ракетного полка и авиация. Маневры осуществляются в районах аэродромов базирования самолетов.

«Участвуют самолеты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, самолеты Ан-26, Бе-12 и вертолеты из состава полков морской авиации и ПВО ЧФ», — сказано в сообщении.

По имеющимся данным, основной целью мероприятий является отработка слаженности расчетов при организации обороны военных объектов от средств воздушного нападения условного противника.

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