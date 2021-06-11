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Украинская армия обстреляла территории ДНР из тяжелого вооружения

  /   Обновлено: 11 июня 2021 12:23
Новороссия
Украинская армия обстреляла территории ДНР из тяжелого вооружения
Федеральное агентство новостей

Донецк, 11 июня. Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов аэропорт Донецка и несколько жилых районов на севере города.

Утром 11 июня украинские военные открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики. Местные СМИ сообщают, что под огнем оказались районы аэропорта, Спартак, Путиловка, Пески. Обстрел производился с авдеевского направления.

«Бьют с нескольких точек. Разная мощность взрывов. Север Донецка неспокойно. По району аэропорта лупит танк», — пишут представители СМИ.

В сообщении говорится, что украинская армия вела огонь из гранатометов. Кроме этого, у ВСУ во время обстрела был замечен танк, рассказали свидетели инцидента.

Ранее полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов сообщал, что обстрелы республик Донбасса бойцами ВСУ носят «управляемый характер». Кроме этого, представители СМИ сообщили о подрыве боеспособности ВСУ из-за слишком мощного сигнала русского телевидения, пишет «Царьград».

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украина всу донбасс
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