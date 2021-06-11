Росгвардейцы СЗО обеспечивают безопасность на ЕГЭ в региональных школах

Москва, 11 июня. Более 2 тыс. школ находятся под охраной сотрудников Росгвардии Северо-Западного округа. Об этом в пятницу рассказали в пресс-службе СЗО Росгвардии.

Выпускники школ в 11 регионах северо-запада страны 11 июня сдают Единый государственный экзамен по физике и истории, говорится в сообщении. Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии охраняют 2,2 тыс. образовательных учреждений, в которых присутствуют тревожные кнопки с выходом на централизованные пульты. Дежурство до 17 июля будут вести более 550 нарядов.

Сдача Единого государственного экзамена по профильной математике стартовала 7 июня. Как сообщалось ранее, регистрацию на участие подали почти 393 тыс. человек, включая 360 тыс. выпускников.