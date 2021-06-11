Продажу зажигалок детям запретили в Пензенской области

Пенза, 11 июня. Реализацию зажигалок и газовых баллончиков в среде несовершеннолетних запретили в Пензенской области. Соответствующий законопроект большинством голосов был принят в ходе очередной сессии Законодательного Собрания региона.

Причиной для тотального ограничения продажи огнеопасных предметов является увеличение количества зафиксированных случаев негативного влияния сжиженного углеводородного газа на организм юных горожан.

«В России уже выявлены случаи гибели и отравления детей опасными веществами, в Пензенской области — факты отравления парами газа. Распространению проблемы способствует и то, что несовершеннолетние могут беспрепятственно приобрести предметы, содержащие газ, и воспользоваться ими», — обосновала необходимость законопроекта старший помощник прокурора Пензенской области Надежда Зубкова.

За продажу несовершеннолетним опасных для жизни и здоровья товаров установлена административная ответственность. Так, например, за нарушение принятого закона на физических лиц будет наложен штраф суммой до пяти тысяч рублей, на юридических — штраф суммой до 50 тысяч рублей.

Ограничение продаж несовершеннолетним зажигалок уже действуют в Москве, Ленинградской, Саратовской, Оренбургской, Тюменской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Республике Башкортостан.

Ранее ФАН сообщал, что в Татарстане разработаны новые правила проката и эксплуатации электросамокатов. Поводом для ужесточения требований стали участившиеся в Республике и стране случаи ДТП с участием данного вида транспорта.