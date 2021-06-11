Новый «железный занавес»: Европа лично толкает Белоруссию в объятия России

Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС исключить Белоруссию из SWIFT и расширить секторальные санкции. Экономист и политолог Александр Дудчак считает, что новые ограничения Европы толкают Белоруссию в объятия России и создают новый «железный занавес».

Евродепутаты призвали ЕС ввести новые индивидуальные и секторальные санкции против Минска, в том числе временно отключить Белоруссию от международной платежной системы SWIFT. Об этом говорится в проекте резолюции, которую в четверг, 10 июня, принял Европарламент. Документ поддержали 626 депутатов, 16 высказались против, 36 воздержались.

«Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС», — говорится в резолюции Европарламента.

Документ носит рекомендательный характер и не обязателен к исполнению. Несмотря на это, евродепутаты рекомендовали срочно привести в исполнение четвертый пакет санкций, в который будут включены те, кто, по их мнению, причастен к «электоральным махинациям» и нарушениям прав человека в Белоруссии, а также ответственные за принудительную посадку рейса Ryanair и задержание экс-главреда признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Речь идет в том числе о судьях и сотрудниках правоохранительных органов.

Кроме того, в резолюции содержится призыв ввести санкции против тележурналиста Марата Маркова, взявшего интервью у задержанного Протасевича. Помимо этого, в резолюции также содержится призыв к отстранению Белоруссии от участия в международных спортивных организациях и международных мероприятиях, включая чемпионаты Европы и мира, а также Олимпийские игры в Токио.

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Эксперт Александр Дудчак считает, что санкции Европейского союза против Минска, если они будут введены, восстановят «железный занавес». Политолог заявил, что сегодня Запад пытается ликвидировать суверенитет Белоруссии.

«Мы видим, что в Европе устанавливается диктатура самого неприятного образца, когда уже без разбирательств, без оснований вводятся санкции против государства, которое всего-навсего пытается сохранить свой суверенитет и отстаивает собственные интересы. Повод для санкций абсолютно надуманный и сфабрикованный Западом. Если это действительно так, то рано или поздно правда все равно откроется. Я думаю, тогда уж обязательно нужно будет расставить точки над «i». Становится понятно, что дело идет к восстановлению «железного занавеса» со сходящий с ума старушкой Европой. Получила она такую заразу от Соединенных Штатов. Сегодня Европа действует вопреки своим интересам, ну прям как человек, впавший в маразм. Евросоюз сделал очередной шаг в пропасть. Конечно, нет никакого смысла пытаться идти на поводу у Запада и выполнить какие-то его требования. Потому что эти требования заканчиваются ликвидацией суверенитета государства и уничтожением его экономического потенциала, а также цивилизационного выбора. В конце концов — то, что мы сейчас видим на Украине», — указал специалист.

Кадр Вести.Ru /

Политолог уверен, что такое поведение Европы не оставляет Белоруссии других путей, кроме укрепления связей с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

«Отключение Белоруссии от SWIFT — конечно, проблема. Но она окончательно поставит Минск перед необходимостью усиливать интеграцию с Евразийским экономическим союзом и Россией. Понятно, что такими мерами Евросоюз пытаются вызвать недовольство у населения Белоруссии. Но это все равно что во время войны пытаться вызвать недовольство людей, заставив их таким образом сдаться. Наши предки такими глупостями никогда не отличались, а, наоборот, всегда проходили все испытания, преодолевали сопротивление врага и в конце концов агрессор получал по заслугам. Я думаю, что и в этом случае будет так же. Ну что ж, пусть Запад вводит уже все, что он может ввести. А мы будем действовать в соответствии со сложившейся ситуацией и отвечать так, как она того заслуживает», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов рассказал об интеграции в рамках Союзного государства. По его словам, экономика является фундаментом жизни любого государства.