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Этот день в истории». Что произошло 11 июня, праздники, факты, люди

Общество
Этот день в истории». Что произошло 11 июня, праздники, факты, люди

В ежедневных выпусках программы «Этот день в истории» мы рассказываем о событиях каждого дня, о самых необычных и интересных праздниках, о знаменитых людях: историках, политиках, актерах, которые родились в эту дату.

11 июня поклонники Гоголя будут перечитывать его знаменитую поэму. Ровно 179 лет назад в свет вышло произведение «Мертвые души». На тот момент у поэмы было еще одно название: «Мертвые души, или Похождение Чичикова». Сюжет поэмы, как пишут во многих источниках, подсказал Гоголю Александр Сергеевич Пушкин. Изначально издание задумывалось как трехтомник, первая часть вышла в 1842 году, второй том был утерян, а третий — так и не начат. 

В этот же день родились исследователь Мирового океана, изобретатель акваланга Жак-Ив-Кусто, британский актер Хью Лори, чемпионка мира, биатлонистка Екатерина Юрьева. Подробнее о событиях 11 июня расскажем в передаче «Этот день в истории».

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праздники пушкин гоголь мертвые души факты этот день в истории Жак-Ив-Кусто
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