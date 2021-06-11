Этот день в истории». Что произошло 11 июня, праздники, факты, люди

В ежедневных выпусках программы «Этот день в истории» мы рассказываем о событиях каждого дня, о самых необычных и интересных праздниках, о знаменитых людях: историках, политиках, актерах, которые родились в эту дату.

11 июня поклонники Гоголя будут перечитывать его знаменитую поэму. Ровно 179 лет назад в свет вышло произведение «Мертвые души». На тот момент у поэмы было еще одно название: «Мертвые души, или Похождение Чичикова». Сюжет поэмы, как пишут во многих источниках, подсказал Гоголю Александр Сергеевич Пушкин. Изначально издание задумывалось как трехтомник, первая часть вышла в 1842 году, второй том был утерян, а третий — так и не начат.

В этот же день родились исследователь Мирового океана, изобретатель акваланга Жак-Ив-Кусто, британский актер Хью Лори, чемпионка мира, биатлонистка Екатерина Юрьева. Подробнее о событиях 11 июня расскажем в передаче «Этот день в истории».