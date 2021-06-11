Подготовка Путина и Байдена к Женеве выявила свободу маневра России и панику США

Назначенная дата женевской встречи Владимира Путина и Джо Байдена неумолимо приближается. Траектории президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки движутся к точке пересечения 16 июня 2021 года.

Можно ли по этим траекториям судить о том, каким окажется это пересечение? Конечно же, да! И, более того, по-иному даже не получится.

Если посмотреть на то, чем занимались и намерены заниматься лидеры двух держав и сами эти державы в первой половине июня, то получится примерно такая картина.

kremlin.ru / Администрация президента России

Россия — Путин

2–5 июня — XXIV Петербургский международный экономический форум. Первое после длившейся больше года коронавирусной паузы массовое офлайн-мероприятие в традиционном стиле: с тысячами участников и обширной программой на полях. Президент РФ приезжает в родной город, но в мероприятиях ПМЭФ-2021 (пленарная сессия, встреча с руководителями международных информагентств) принимает только онлайн-участие. Лично открывает памятник Александру III в Гатчине.

7 июня — начались масштабные учения Северного флота в Баренцевом море.

8 июня — прошла онлайн-встреча Путина с представителями организаций, ведущих социальную работу.

9 июня — онлайн-участие Путина в запуске Амурского газоперерабатывающего завода. В тот же день состоялись оглашение списка лауреатов Государственной премии 2020 года и офлайн-интервью по ситуации на Украине телеканалу «Россия». В Идлибе российские истребители нанесли 38 ударов по позициям террористических группировок. Наконец, ФБК1 (экстремистская организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) по решению суда был признан экстремистской организацией.

10 июня — стартовали крупнейшие за последние годы учения Тихоокеанского флота. А председатель правительства РФ Михаил Мишустин своим распоряжением денонсировал меморандум об «открытой суше» с США.

О дальнейших планах президента России до встречи с Байденом информации пока нет. Известно лишь то, что он не прилетит в Женеву заранее.

Global Look Press / CNP / AdMedia

США — Байден

6 июня — президент США подписал указ, запрещающий покупку акций 59 китайских компаний, и заявил, что КНР не должна участвовать в разработке правил мировой торговли и технологий.

7 июня — Байден встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также позвонил Владимиру Зеленскому и заверил его в том, что Америка неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

8 июня — на год продлены санкции против властей Белоруссии.

9 июня — «борт №1» вылетел в Великобританию, президент и его супруга выступили перед военнослужащими США на британской авиабазе Милденхолл. В этот же день в Швейцарии объявили о состоявшемся здесь еще 21 марта по запросу управления внешних связей министерства юстиции США аресте и предстоящей экстрадиции в Штаты гражданина РФ Владислава Клюшина, якобы обладающего «секретами, связанными с национальной безопасностью» РФ (ранее инциденты такого уровня решались в закрытом порядке).

10 июня — переговоры президента США с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, стороны подписали новую Атлантическую хартию. Кроме того, пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден объявит «вакцинный план» для всего мира и что США пожертвуют 500 млн доз вакцины Pfizer.

Далее в планах Байдена до встречи в Женеве — прием у Елизаветы II в Виндзорском замке, участие в работе саммита лидеров G7 и ряд двусторонних контактов, включая переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. И наконец, перелет в Брюссель, где 14 июня пройдет саммит НАТО и встреча с руководством Евросоюза.

Global Look Press / Shawn Thew - Pool Via Cnp

Общий антураж

8 июня — в течение примерно часа оказались недоступны сайты глобальных сервисов (eBay, Amazon, PayPal), ведущие развлекательные сайты (Reddit, Twitch, Vimeo) и мировые СМИ («Би-би-си», CNN, The New York Times).

В тот же день трибунал в Гааге утвердил пожизненный приговор сербскому генералу Ратко Младичу.

Тогда же вице-президент США Камала Харрис призвала жителей Центральной Америки оставаться в своих странах и не эмигрировать в США.

И тогда же Пакистан заявил о том, что не предоставит военные базы для размещения американских войск, выводимых из Афганистана.

В ночь с 8 на 9 июня самолет ВВС Болгарии МиГ-29 пропал с радаров, выполняя тренировочное задание в ходе совместных болгаро-американских учений «Шабла-21», входящих в рамки маневров НАТО Defender Europe 2021. Учения «Шабла-21» были остановлены.

10 июня — НАТО ответила отказом на приглашение России руководству Альянса принять участие в Московской конференции по международной безопасности 22–24 июня.

Как можно видеть, в траектории американской стороны позитив минимален и присутствует только в виде неопределенных обещаний и туманных призывов. Все остальное: санкции, запреты, аресты «заложников», приговоры, угрозы, — сплошной негатив. А завершающий отрезок — и вовсе сплошная «баллистика», где Байден ничего изменить уже не в состоянии.

Более того, заявляя, что «Америка вернулась», хозяин Белого дома хочет прийти на встречу с Владимиром Путиным вовсе не с американской позицией, а с позицией всего коллективного Запада («согласованной с нашими демократическими союзниками»). То есть Байден проявляет граничащую с паникой неуверенность в собственном авторитете — с учетом выборов 2020 года, по итогам которых он пришел к власти в США, что, впрочем, и не удивляет.

kremlin.ru / Администрация президента России

Кроме того, ближайшее окружение американского президента всячески подчеркивает его «боеспособность». «Он готовился к этой встрече 50 лет» (пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки), «Он чересчур готов» (первая леди Джилл Байден).

Допустим. Но если так, зачем тогда на встрече первых лиц американская сторона планирует и присутствие госсекретаря Тони Блинкена? Чтобы Байден своей «суперготовностью» не подавил ненароком российского лидера? Или с какой-то иной целью?

Дональд Трамп, например, так и вовсе посоветовал Байдену «не заснуть» в ходе переговоров с Путиным. Может, функция Блинкена будет состоять в том, чтобы вовремя толкать своего шефа, не давая тому попасть в объятия Морфея?

Что касается российской стороны, то здесь все как раз наоборот — налицо чуть ли не сплошной позитив, подкрепленный демонстрацией реальной дееспособности: экономической, политической, военной. Плюс полная свобода маневра на завершающем отрезке траектории.

То есть Путин в Женеве готов говорить только от себя как главы Российского государства. Не с позиции превосходства или с позиции силы, конечно, но с позиции, исключающей превосходство американской стороны или слабость и уязвимость перед ней.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.