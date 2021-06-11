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В Лондоне заявили о непричастности России к посадке самолета Ryanair в Минске

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Политика
В Лондоне заявили о непричастности России к посадке самолета Ryanair в Минске
pixabay.com  /  JanClaus

Лондон, 11 июня. Великобритания не нашла конкретные указания или факты, свидетельствующие о «причастности» Российской Федерации к посадке самолета Ryanair в Минске, заявили в британском МИД.

Отмечается, что инцидент с незапланированной посадкой Ryanair после сообщений о минировании произошел в белорусской столице 23 мая 2021 года. После приземления самолета был задержан блогер Роман Протасевич, который находился на борту лайнера.

При этом экс-президент Украины Леонид Кравчук выступил с заявлением о якобы «причастности» российских спецслужб к произошедшему. По его словам, РФ «следила» за Романом Протасевичем.

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великобритания белоруссия минск ryanair
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