В Лондоне заявили о непричастности России к посадке самолета Ryanair в Минске

Лондон, 11 июня. Великобритания не нашла конкретные указания или факты, свидетельствующие о «причастности» Российской Федерации к посадке самолета Ryanair в Минске, заявили в британском МИД.

Отмечается, что инцидент с незапланированной посадкой Ryanair после сообщений о минировании произошел в белорусской столице 23 мая 2021 года. После приземления самолета был задержан блогер Роман Протасевич, который находился на борту лайнера.

При этом экс-президент Украины Леонид Кравчук выступил с заявлением о якобы «причастности» российских спецслужб к произошедшему. По его словам, РФ «следила» за Романом Протасевичем.