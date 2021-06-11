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Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020

Спорт
Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020
wikipedia.org  /  Анна Нэсси / CC BY-SA 3.0

Москва, 11 июня. Защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев вызван в сборную России вместо полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового, сообщила пресс-служба национальной команды.

Первый ПЦР-тест 23-летнего полузащитника показал сомнительный результат, а второй оказался положительным. Это и стало причиной его замены в составе команды.

Сборная России проведет свой первый матч на турнире 12 июня. Российские футболисты встретятся со сборной Бельгии в рамках первого тура группового этапа. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в 22:00 по московскому времени. В группе B вместе с Россией и Бельгией также выступают Дания и Финляндия.

Медиагруппа «Патриот» 11 июня в 14:00 проведет пресс-конференцию на тему подготовки Санкт-Петербурга к матчам европейского футбольного первенства. В студии на вопросы ответит заместитель руководителя Центра подготовки городских волонтеров чемпионата Европы по футболу Евро-2020 в Петербурге Дмитрий Антонов.

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футбол мостовой сборная россии евро-2020 евгеньев
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