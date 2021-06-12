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Как России обыграть Бельгию на Евро-2020. Рецепт от Алексея Игонина

Спорт
Как России обыграть Бельгию на Евро-2020. Рецепт от Алексея Игонина
Невские Новости  /  Ярослава Астафьева

Долгожданный Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020, который из-за пандемии задержался на год, наконец стартовал! 11 июня 2021 года прошел матч открытия: сборная Италии принимала команду Турции.

А уже в субботу, 12 июня, в День России, нашей сборной предстоит в Петербурге сразиться с одним из реальных претендентов на кубок — командой Бельгии. Скажу сразу, я буду смотреть этот матч по телевизору — и на всякий случай напоминаю: трансляция начнется в 21:50 на телеканале «Россия-1».

Что можно сказать о нашей команде перед стартом Евро-2020? На данном этапе наша главная цель — выход из группы. Думаю, шансы такие есть. Но давайте будем реалистами: учитывая уровень нашей сборной, всего российского футбола, нашим спортсменам необходимо в каждой игре выкладываться по полной программе, как если бы этот матч был последним. Если рассуждать с этой точки зрения, встреча уже на старте с Бельгией, считающейся лучшей командой Европы и всерьез претендующей на медали, для нас — большая удача.

Наше преимущество — в том, что мы действительно можем играть каждый матч как последний, в то время как Бельгии, возможно, придется решать более сложные стратегические задачи, касающиеся всего чемпионата. Может, они захотят немного поберечь силы, придержать кого-то с не до конца залеченными травмами и так далее. У нас такой задачи нет. Мы должны выиграть, и точка! Нужно настраиваться так, как будто у нас всего одна игра. Это — наше реальное преимущество. Если мы будем настраиваться по-другому, позволим себе раскачку, можем вообще не успеть заскочить в этот поезд.

Сборная России по футболу
Global Look Press  / Dmitry Golubovich

Но если спортсменам необходимо максимально настроиться на победу, то наши болельщики могут полностью расслабиться и просто получать удовольствие от происходящего. Это мы, эксперты, лишены такого счастья — опять будем что-то рассказывать, анализировать, извините, зудеть — дескать, не туда побежали, не так сыграли, надо было так, а не эдак...

Но это — наша внутренняя экспертная кухня, а болельщикам вообще не должно быть до этого дела. Болельщикам нужно просто получить удовольствие от замечательного спортивного праздника, который уже начался. Чтобы этот праздник состоялся, приложены огромные усилия, вложены колоссальные средства, и все это — исключительно для того, чтобы любители футбола получили удовольствие. Именно на это и надо настраиваться, а не на то, выйдет наша команда из группы или нет, что там нарисовано на животе у украинских футболистов и тому подобное. Не для того весь этот праздник задуман.

Дорогие болельщики — от души советую вам: просто получайте удовольствие! В идеале, конечно, еще и результат от нашей команды не помешал бы, но это пусть будет приятным бонусом. В любом случае мы и так участвуем в Евро-2020 на все 100%! У нас в Петербурге пройдет семь матчей, в том числе один четвертьфинал. Три года назад мы провели великолепный чемпионат мира по футболу, игры которого принимала в том числе Северная столица, и все прошло отлично. Так что у наших болельщиков есть все основания ожидать замечательного спортивного праздника, и именно на это от всей души советую настраиваться.

Расписание Евро-2020
Федеральное агентство новостей  / 

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Все новости / Спорт / Как России обыграть Бельгию на Евро-2020. Рецепт от Алексея Игонина
петербург сборная россии по футболу евро-2020 алексей игонин
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