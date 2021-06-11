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Стали известны цены на все версии iPhone 13

Экономика
Стали известны цены на все версии iPhone 13
Prt Scr youtube.com  /  TT Technology

Пекин, 11 июня. Китайские журналисты узнали примерные цены на iPhone 13. По инсайдерской информации, стоимость нового гаджета начинается от 700 долларов.

Как стало известно Mydrivers, наиболее продвинутая версия iPhone 13 получит 13 гигабайт оперативной памяти и 1 терабайт постоянной. Смартфоны iPhone 13 и iPhone 13 mini получат по 4 гигабайта оперативной памяти, а ОЗУ у iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max составит 6 гигабайт. Доступные линейки будут оснащаться накопителями с 64, 128 и 256 гигабайт постоянной памяти. Pro-версии при этом получат по 512 гигабайт и 1 терабайту ОЗУ.

По данным источников, цены на новые модели начинаются от 700 долларов, или 50 тысяч рублей по текущему курсу. Наиболее дорогим будет iPhone 13 Pro Max в максимальной версии. Его цен составит 114 тысяч рублей. Озвученные расценки актуальны для китайского рынка.

Apple проведет презентацию iPhone в сентябре 2021 года. Уже известно, что смартфоны получат процессор Apple A15. Частота обновления изображения на экранах iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max составит 120 Гц.

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apple iphone смартфоны iPhone 13
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