Варшава, 11 июня. Отказ американского лидера Джо Байдена от встречи с главой Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой является ошибкой, заявил глава МИД страны Збигнев Рау.

Он сожалеет, что Белый дом несерьезно относится к консультациям с союзниками. По его словам, американская делегация так увлечена встречей Байдена с президентом России Владимиром Путиным, что не нашла времени для организации переговоров с партнерами восточного фланга. При этом глава США попытался «исправить ошибку», позвав Зеленского в Вашингтон, но встреча состоится только в июле.

«Порядок должен быть противоположным и быть элементом продуманной политики, а не «спасательной операцией». Это еще одна ошибка. Итак, мы имеем дело с целым каскадом из них. И всех их можно было бы избежать, если бы серьезно относились к консультациям с союзниками», — подчеркнул министр иностранных дел Польши.

Ранее обозреватель издания Myśl Polska Витольд Модзелевский заявил, что польские политики откажутся от русофобии тогда, когда изменится политика их покровителя — США. Вашингтон создал систему, в основе которой лежит «перевод на рыночную основу всего, чего только можно».