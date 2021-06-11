Власти Бурятии приостановят работу фудкортов и кинотеатров с 12 июня на фоне пандемии

Улан-Удэ, 11 июня. Правительство Бурятии планирует временно остановить работу фудкортов, которые находятся в торговых центрах, с 12 июня.

Меры связаны с распространением коронавирусной инфекции. Также в регионе приостановят работу аттракционов, театров, киноцентров. Временно не будет работать прием в МФЦ и отделах ЗАГС в очном формате. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Бурятии.

До этого сообщалось, что власти Санкт-Петербурга ввели ограничительные меры на время проведения Евро-2020. Количество зрителей на мероприятиях не должно быть больше трех тыс. человек.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как победить коронавирус. Для этого необходимо проходить вакцинацию. Коллективный иммунитет сформируется, когда прививку сделают не менее 70% граждан.