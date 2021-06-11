Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 11:49
11:48
Общество
В РФ рассматривается законопроект об открытии доступа полиции к соцсетям граждан
11:47
Политика
Bloomberg узнало о новых антибелорусских санкциях Евросоюза
11:47
Спорт
Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020
11:47
Экономика
Минпромторг исключил дефицит сахара в России
11:46
Весь мир
Третья волна: количество заболевших COVID-19 в Боливии превысило 400 тысяч
11:45
Общество
Власти Бурятии приостановят работу фудкортов и кинотеатров с 12 июня на фоне пандемии
11:44
Политика
Порошенко раскритиковал политику Зеленского по Донбассу
11:43
Спорт
Президент украинской ассоциации футбола утвердил статус лозунга «Слава Украине!»
11:43
Экономика
Стали известны цены на все версии iPhone 13
11:36
Политика
В Польше сожалеют, что Белый дом несерьезно относится к консультациям с союзниками
Все новости

Власти Бурятии приостановят работу фудкортов и кинотеатров с 12 июня на фоне пандемии

Общество
Власти Бурятии приостановят работу фудкортов и кинотеатров с 12 июня на фоне пандемии
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Улан-Удэ, 11 июня. Правительство Бурятии планирует временно остановить работу фудкортов, которые находятся в торговых центрах, с 12 июня.

Меры связаны с распространением коронавирусной инфекции. Также в регионе приостановят работу аттракционов, театров, киноцентров. Временно не будет работать прием в МФЦ и отделах ЗАГС в очном формате. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Бурятии.

До этого сообщалось, что власти Санкт-Петербурга ввели ограничительные меры на время проведения Евро-2020. Количество зрителей на мероприятиях не должно быть больше трех тыс. человек.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как победить коронавирус. Для этого необходимо проходить вакцинацию. Коллективный иммунитет сформируется, когда прививку сделают не менее 70% граждан.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Бурятии приостановят работу фудкортов и кинотеатров с 12 июня на фоне пандемии
бурятия ограничения коронавирус
Комментировать
Эксклюзив
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 257169 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 110911 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 68015 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 53300 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 47526 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru