Минпромторг исключил дефицит сахара в России

Москва, 11 июня. Запасы сахара в России накоплены в достаточном объеме, дефицита продукта не фиксируется, сообщили в Минпромторге РФ.

В декабре 2020 года Правительство РФ запустило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты. В частности, в силу вступило соглашение о стабилизации цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Стоимость килограмма сахара в опте закреплялась на уровне 36 рублей, а в рознице — 46 рублей.

«Уже наступил июнь. И что мы видим? Запасы продукта есть, дефицита не наблюдается», — заявил Евтухов​​​ в интервью РИА Новости.

Замглавы Минпромторга отметил, что ведомство и другие федеральные органы исполнительной власти рекомендовали рынку сохранить цены.

Сахар-песок за неделю с 1 по 7 июня вырос в цене на 0,2%, следует из данных Росстата.