Политолог Шевцов усомнился в новых санкциях ЕС против Белоруссии

Минск, 11 июня. Власти Евросоюза вряд ли реализуют на практике призывы к санкциям в отношении Белоруссии, поскольку это может спровоцировать обострение отношений с Россией.

К такому развитию событий Брюссель пока не готов, заявил белорусский политолог Юрий Шевцов. По его словам, от ЕС можно ожидать «некоей тягомотины», как это обычно происходит в подобных случаях.

«Будут вводить, будут смотреть, как подействовало. Потом будут какие-то переговоры. Потом, может быть, еще что-то введут», — объяснил политолог.

Ранее американские СМИ анонсировали новые санкции Евросоюза против 71 гражданина и семи организаций Белоруссии. Также высказывались предположения, что Брюссель может отключить республику от платежной системы SWIFT.