Бывшего министра транспорта Алтайского края задержали по делу о взятке

Барнаул, 11 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-министра транспорта Александра Дементьева по подозрению в получении взятки, передает пресс-служба краевого СУ СКР.

По версии следствия, фигурант уголовного дела в 2020 году получил взятку в размере 5 млн рублей от директора одной из компаний, которая занималась нанесением дорожной разметки. Чиновник должен был обеспечить заключение с фирмой муниципального контракта, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.

Заместителя министра сельского хозяйства Якутии Василия Афанасьева также задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает сайт 360tv.ru. Кроме того, чиновник проходит по статье о злоупотреблении полномочиями.