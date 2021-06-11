Барецкий объяснил бардак в квартире Хованского репетицией фильма «Брат-3»

Фильм «Брат-3» должен включать в себя немало шокирующих сцен из жизни нижних слоев общества, а потому площадки для съемок требуют серьезного «освиневания». Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

В квартире блогера Юрия Хованского 9 июня прошли обыски в рамках дела об оправдании терроризма, которым молодой человек, предположительно, занимался в спетой им песне про «Норд-Ост» (теракт в театре на Дубровке в 2002 году). СМИ стали доступны фотографии жилища Хованского, убранство которого неприятно шокировало людей. Пустые пивные банки и бутылки из-под вина, лежащие прямо на полу, разбросанные повсюду окурки, а также стеки из секс-шопа и «интимная» открывашка создали дополнительный штрих к скандальному образу блогера, долгое время являвшегося помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.

«Весь этот бардак образовался в квартире Хованского не просто так, — заметил Барецкий. — Дело в том, что всю последнюю неделю мы прожили с ним там вместе и пили, обсуждая сценарий моего фильма «Брат-3», в котором он должен был сыграть трансгендера. Так что дилдо-открывашка — это часть не кухонного убранства, а нашего реквизита, при помощи которого проходили наши репетиции».

Prt Scr Telegram / Mash | Мэш

Шоумен подчеркнул, что ныне задержанный блогер отлично справлялся со своей ролью.

«Я не зря взял его в фильм, — довольно заявил режиссер. — Но, похоже, что теперь мне придется искать другого человека в свой проект. Это печально».

По словам собеседника ФАН, незадолго до ареста Хованского они с ним повздорили и хозяин квартиры прогнал его. Убраться в своем жилище он так и не успел.

«Окурки все эти я у него в хате набросал, каюсь, — признался Барецкий. — Юрец по большому счету и не курит вообще, а я делаю это постоянно. Робот-пылесос этот несчастный первые два дня нашего кутежа еще хоть как-то справлялся со своими обязанностями, а потом заглох. И мы наставили на него пустых бутылок».

Шоумен отметил, что любовь к чистоте и порядку, в принципе, не свойственна блогеру. По его словам, по предыдущей квартире Хованского также «плакала швабра».

vk.com / Юрий Хованский

«Бардачелло там такой присутствовал — это да, — добавил режиссер. — Юра все время хорохорился наличием каких-то девушек у него, но я даже не знаю – если бы они действительно присутствовали в его жизни, то не допустили такого ужасного свинства, в котором он жил последнее время. Видит бог: в его доме было достаточно грязи и до того, как мы с ним покутили. Честно говоря, не знаю, как он такое допустил: в конце концов, всегда можно нанять уборщицу, чтобы она приходила хотя бы раз в неделю навести порядок. Одинокие мужчины с доходом, который у Хованского, безусловно, был, обычно так и делают».

Собеседник ФАН заметил, что в последнее время его товарищ выглядел «не очень»: ходил с растрепанными волосами, печальный и «опустившийся», почти не выходил из дома.