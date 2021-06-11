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Певец Сергей Пенкин рассказал правду об отношениях с Аллой Пугачевой

  /   Обновлено: 11 июня 2021 11:28
Шоу-бизнес
Певец Сергей Пенкин рассказал правду об отношениях с Аллой Пугачевой
penkin.ru  /  Сергей Пенкин

Москва, 11 июня. Известный исполнитель Сергей Пенкин прокомментировал слухи о конфликте с певицей Аллой Пугачевой. Артист откровенно рассказал об отношениях с Примадонной отечественной эстрады.

Много лет упорно ходили слухи о серьезном конфликте между известными артистами. По словам шоумена, между ним и Пугачевой никогда не было ссор, и в девяностые он даже ходил к ней в гости, правда, однажды нагрянул внезапно, в два часа ночи. Теперь их общение сложно назвать дружеским, но при этом они и не враждуют.

«Мы, наверное, просто приятели и коллеги, потому что друзья ходят друг к другу в гости. Я же не хожу в гости к Алле и Максу (Максиму Галкину. — Прим. ФАН). Просто мы созваниваемся», — рассказал Пенкин правду об отношениях с артисткой в интервью для проекта «Загугли звезду» на сайте Teleprogramma.pro.

В этом году Пенкин отмечал 60-летний юбилей. По его словам, он получил много поздравлений от коллег, но одними из самых приятных стали сообщения примадонны отечественной эстрады и ее супруга, шоумена Максима Галкина.

Несмотря на возраст, Пенкин чувствует себя заметно моложе своих лет. Недавно артист признался, что закрутил роман с девушкой, которой по возрасту годится в отцы. Он предположил, что после окончания пандемии может даже расписаться с 20-летней избранницей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певец Сергей Пенкин рассказал правду об отношениях с Аллой Пугачевой
пугачева пенкин звезды
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