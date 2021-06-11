В России заразились коронавирусом еще 12 505 человек

Москва, 11 июня. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 12 505 человек в 84 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические признаки заболевания отсутствовали у 17,7% пациентов. Зарегистрировано 396 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 10 188 человек.

До этого сообщалось, что переболевшие коронавирусом люди могут столкнуться с онемением конечностей. Однако такие случаи происходят всего у 8% пациентов. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.