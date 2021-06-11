В Лондоне назвали следующего кандидата на выход из Евросоюза

Лондон, 11 июня. Самая лояльная к Евросоюзу страна может сама попроситься на выход, пишет The Times. Причина — в нежелании Брюсселя идти на уступки гордой республике.

Поляки больше большинства других наций любят Евросоюз, но все равно могут оттуда выйти, пишет авторитетное британское издание. К «Полэкзиту» могут привести постоянные споры между национально-консервативным правительством в Варшаве и отстаивающим леволиберальные ценности Брюсселем. Польша изо всех сил старается сохранить верховенство национального права и Конституции над международным, и Евросоюз это совершенно не устраивает.

Между двумя правительствами с 2015 года идет непрерывная борьба. Наиболее жаркие баталии развернулись в Европейском Суде — высшем органе правосудия в ЕС. С одной стороны, суд встал на сторону официального Брюсселя и обязал Варшаву упразднить законы, идущие вразрез с политической и идеологической линией континентального блока. В ответ представители Польши сравнивают ЕС с Советским Союзом и называют его олигархией, управляемой Францией и Германией.

Напряжение нарастает по мере ужесточения принимаемый Европейским Судом решений. Для Брюсселя принципиально доказать свою правоту и принудить Польшу соблюдать общеевропейские законы, даже если они противоречат Конституции, как поступают все страны континентального блока. На вторник, 15 июня, назначено заседание Верховного суда Польши, который и определит, имеет ли право ЕС верховенство над государственным правом Речи Посполитой.

Польские эксперты обозначили независимость национальной правовой системы и судов главным приоритетом правительства президента Анджея Дуды. В самом Брюсселе на перспективу «Полэкзита» смотрят очень мрачно: на фоне растущего геополитического противостояния с Россией и Китаем, Евросоюзу придется еще и тратить ресурсы на принуждение Польши к европейскому праву. Как отметил глава Европейского Совета Шарль Мишель, вопрос сохранения верховенства международного права для стран — членов ЕС носит «экзистенциальный» характер.

«После холодной войны мы во многих странах думали, что это будет победа либеральных демократий, но теперь, в последние годы, мы заметили, что это не то, что происходит», - сказал он на этой неделе. «Мы понимаем, что нам нужно действовать, а не только реагировать», — цитирует Times главу Евросовета.

Бьют тревогу и польские оппозиционеры. Они уверены, что нарастающая в стране антиправительственная риторика может привести к изменению народных настроений, из-за чего «Полэкзит» и произойдет. В качестве примера польские политики приводят Великобританию: консервативные круги Лондона просто отстаивали свои интересы и решили идти до конца, в результате чего от ЕС откололся один из важнейших его членов.

«Пора бить тревогу. То, что произошло в Великобритании, начинается здесь. Нам нужно это остановить», — написала в социальных сетях высокопоставленный член парламента от оппозиции Малгожата Кидава-Блонска.

«Полэкзит» может кардинально изменить внешнеполитический вектор Варшавы. Как пишет авторитетное издание Myśl Polska, как только прозападные общественные круги утратят силу, на нет сойдет и вся польская русофобия. Русофобия может перестать приносить полякам коммерческую выгоду, и это приведет к полному пересмотру взглядов и политического курса на национальном уровне. «Полэкзит» вполне может стать частью такого сценария.