Ученые УрФУ и компании «Синара» создадут виртуальную систему управления поездами

Екатеринбург, 11 июня. Систему для тестирования поездов в виртуальной реальности разработают исследователи Уральского федерального университета и компании «Синара — Транспортные Машины».

Новая технология поможет регулировать как движение локомотивов, так и тепловозов с электровозами. Специалисты смогут проводить проверки транспортных средств в виртуальной реальности.

Площадка позволяет тестировать локомотивы в двухмерной и трехмерной реальностях. Благодаря математическим моделям виртуальное измерение становится похожим на реальное.

До этого замглавы Минобороны РФ Николай Панков проверил учебно-материальную базу Оренбургского президентского кадетского училища. Он ознакомился с системой голосового сопровождения «Виртуальный преподаватель».