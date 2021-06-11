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Офис Microsoft в России сократился вдвое за пять лет

  /   Обновлено: 11 июня 2021 11:31
Экономика
Офис Microsoft в России сократился вдвое за пять лет
Global Look Press  /  Toby Scott/Keystone Press Agency

Москва, 11 июня. Российский штат финтехкорпорации Microsoft значительно сократился за последние годы. Не исключено, что численность сотрудников снизится еще на 10-15%.

По словам участника рынка, компания уже давно проводит плановые сокращения. Так, в 2014 году штат в тысячу человек уменьшился до 300 сотрудников. Один из собеседников РБК отметил, что бизнес Microsoft в России «серьезно трансформировался» за несколько лет. Все это сопровождалось сокращением работников. Так, в 2013-2017 годах прошли первые волны, связанные с изменением стратегии компании и оптимизацией бизнес-модели. Тогда организацию покинули 10-15% персонала.

Еще 15% сотрудников в основном из вспомогательных подразделений — продаж, маркетинга, сервиса были уволены в 2017-2019 годах. Причиной стала оптимизация бизнес-структуры. На фоне сокращения персонала наблюдалось снижение объемов продаж, что отчасти было связано с политикой импортозамещения. По данным СПАРК, в 2016 году численность работников составляла 501-1000 человек, в 2019-м — 438 человек, а в 2020-м показатель уменьшился до 392.

Пользователи Сети ранее заметили намек на выпуск новой системы Windows 11. Компания презентовала ролик со звуками различных операционных систем корпорации.

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