Дирижер Михаил Голиков: Молодые музыканты продуктивнее — они не отвлекаются на быт

Михаил Голиков более 10 лет бессменно руководит Симфоническим оркестром Ленинградской области. Молодой дирижер находится в активном поиске новых форматов подачи непреходящей классики. В интервью ФАН маэстро рассказал о том, как можно продвигать креативные идеи и находить общий язык с современной аудиторией, не нарушая музыкальных традиций.

— Вашим ответом на пандемию стал запуск мультимедийной платформы «Digital Orchestra by Golikov». Ресурс стартовал с Пятой симфонии Бетховена. Что успели сделать к настоящему моменту?

— Проект задуман беспрецедентный, причем не только для российского музыкального рынка, но и для международного. Он родился в непростой и драматический период, связанный с пандемией, и позволил объединить музыкантов, которые до сих пор лишены живых контактов из-за неутихающего вируса.

В работу над циклом сразу же согласились включиться музыканты Нью-Йоркского симфонического оркестра, их коллеги из Венского симфонического оркестра, известные швейцарские, немецкие, французские артисты. Я бесконечно рад, что нам всем сразу же удалось объединить усилия под символичным девизом «Музыка без границ» и представить шедевры классики музыки в сетевых ресурсах, доступных практически в любой точке мира. На выходе мы получили уникальный коллектив единомышленников, бесконечно преданных большому искусству.

Уже записаны и отсняты в совершенно разных локациях все девять симфоний Бетховена. Гениальная музыка немецкого композитора привязана не только к историческим объектам Санкт-Петербурга, но урбанистическим пейзажам города на Неве. Поэтому интересно не только слушать, собственно, музыку, но и по-новому, под другим углом взглянуть на культовые места Северной столицы. Акция по своей сути и масштабу занятых артистов не имеет аналогов, ведь нам удалось собрать под одно крыло лучших музыкантов России живьем в пандемийное время, провести репетиции и сделать записи, а главное — вместе с каналом «Культура» снять это историческое действо. Совсем скоро будет завершен и фильм про Бетховена, куда войдут в том числе съемки, а также записи всех его симфоний.

Из личного архива Михаила Голикова /

— Проект некоммерческий, а прослушивания бесплатные. Вы отслеживаете трафик посещений?

— Всех нас, участвующих в создании проекта «Digital Orchestra by Golikov», очень обрадовала статистика посещений сайтов, где были выложены бетховенские симфонии. Активность прослушиваний очень высокая, пользователи оставляют комментарии, причем содержательного характера. Приятно осознавать, что наша инициатива оказалась востребованной, в том числе, и молодежной аудиторией.

— Средний возраст музыкантов в вашем оркестре менее 25 лет. С молодыми оркестрантами труднее работать, нежели с теми, кто уже имел опыт работы в симфонических коллективах?

— В 2009 году симфонический оркестр «Таврический», с которого и началась история Симфонического оркестра Ленинградской области, возник, можно сказать, на студенческой базе. В коллектив я отобрал ребят, которые играли у меня в оркестре Санкт-Петербургской консерватории.

Я не буду лукавить, сказав, что мне интереснее работать с молодыми музыкантами. Они азартны, амбициозны, им свойственен юношеский максимализм, если их завести, в хорошем понимании этого слова, интересным проектом, креативной творческой идеей, они готовы выкладываться на сто процентов. А для дирижера, как известно, очень важен контакт с оркестрантами, только в этом случае можно получить на выходе качественный продукт.

Работать с молодыми музыкантами продуктивнее, они не отвлекаются на бытовые проблемы. Даже если у них и есть какие-то проблемы житейского, семейного характера, то в силу возраста ребята на них смотрят проще, чем люди старшего возраста. По крайней мере, я вижу, что на репетициях головы моих юных подопечных заняты только нашим общим делом.

Из личного архива Михаила Голикова /

— Насколько остро по-прежнему стоит вопрос трудоустройства выпускников музыкальных вузов в профессиональные коллективы? Сейчас симфонических оркестров вроде бы больше, чем полвека назад?

— Сегодня симфонических оркестров действительно больше, чем полвека назад. С одной стороны, такое положение дел должно радовать. Но с другой — существует проблема укомплектованности коллективов, наблюдается нехватка музыкантов во многих оркестровых группах. Я хорошо знаю проблему, так как являюсь доцентом Санкт-Петербургской консерватории, и передо мной постоянно проходит поток студентов самых разных специальностей. По-прежнему в дефиците не только духовики — валторнисты, фаготисты, что мы наблюдаем со времен СССР, но также не хватает оркестрам трубачей, тромбонистов и даже гобоистов и кларнетистов. Более того, возникают проблемы с поиском в оркестры струнников, тех же скрипачей, хотя, вроде бы, на этом отделении большой конкурс при поступлении.

Но, тем не менее, юношей, которые традиционно ранее составляли костяк струнной группы в симфонических оркестрах, становится в последнее время все меньше и меньше. Даже в Санкт-Петербургской консерватории стало в разы меньше потенциальных кандидатов в оркестры.

Поэтому вопрос трудоустройства стоит в другой плоскости — нужно не пропустить молодого, талантливого музыканта на стадии даже не вузовского уровня, а когда он поступает в музучилище, взять его под опеку, вести по всем ступеням образовательного процесса, воспитывать в нем потенциально зрелого артиста и заранее готовить к работе в симфоническом коллективе.

— В 2017 году оркестр получил государственный статус. Есть ли задача стать в обозримое время Академического оркестром? И может ли это коренным образом повлиять на оклады музыкантов?

— Насколько я знаю, сегодня разница в зарплатах музыкантов в оркестрах, называющихся Академическими и не имеющих такового статуса, небольшая. Но я несомненно ставлю перед собой задачу повысить оклады моим музыкантам — а их у меня 95 человек — и создать им комфортные условия труда в нашем коллективе, чтобы они не занимались подработками в трех-четырех местах ради получения дополнительных денег. Я честно обрисовал положение дел, вопрос с зарплатами у меня под контролем, ведь не стоит забывать, что наш коллектив базируется в культурной столице страны — в Санкт-Петербурге.

Из личного архива Михаила Голикова /

— Вы планируете вернуться к идее создания исторического коллектива, который был у Григория Потемкина в XVIII веке, куда входили, в частности, балет и хор?

— По большому счету, я никогда не оставлял эту идею и продолжаю заниматься этим проектом. В частности, в выступлениях Симфонического оркестра Ленинградской области нередко появляется и балет, и хор. Сегодня интерес публики к зрелищным концертам, где играет не только оркестр, но и присутствует видеоряд, миманс, очевиден.

Мы постоянно ищем новые форматы представления музыкальных программ. В репертуаре Симфонического оркестра Ленинградской области представлены шедевры прошлых веков, в том числе и XVIII столетия, мы стараемся привить слушателю правильное отношение к историческому культурному наследию.

Мы также играем сочинения современных композиторов, в том числе и молодых, которые пишут и интересуются синтезированными, мультижанровыми форматами. У них проекты могут быть дерзкими, новаторскими. Но если авторы не пренебрегают вкусом, то их смелые начинания и поиски необычных стилистических решений я готов поддерживать двумя руками.

Из личного архива Михаила Голикова /

Михаил Голиков родился в 1980 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова по специальностям «Хоровое дирижирование» (2003 год) и «Оперно-симфоническое дирижирование» (2009 год).



Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Ленинградской области. Директор и главный дирижер Санкт-Петербургской государственной филармонии для детей и юношества.

В 2013 году основал Благотворительный фонд поддержки и развития капеллы «Таврическая», главная задача которого — оказание помощи молодым одаренным музыкантам, поддержка проектов, направленных на возрождение культурных традиций российского общества.

Михаил Голиков — лауреат всероссийских и международных и конкурсов. В 2013 году за масштабный проект «Симфония Кавказа» он был удостоен звания народного артиста Республики Кабардино-Балкария.

C 2020 года — идейный вдохновитель и главный дирижер проекта «Digital Orchestra by Golikov».