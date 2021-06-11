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Сергей Пенкин не стал отрицать, что повлиял на творчество Виктора Цоя

  /   Обновлено: 11 июня 2021 11:26
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин не стал отрицать, что повлиял на творчество Виктора Цоя
penkin.ru  /  Сергей Пенкин

Москва, 11 июня. Певец Сергей Пенкин вспомнил о сотрудничестве с музыкантом Виктором Цоем. Звезда рока даже уговаривал коллегу выступить на концерте «Кино».

В Сети активно обсуждают сотрудничество Пенкина и Цоя, в результате которого рок-музыкант написал песню. Пенкин не стал отрицать свое влияние на творчество исполнителя.

«Впоследствии барабанщик группы «Кино» написал, что благодаря Сергею Пенкину Виктор Цой написал песню «Малыш». Зачем я буду врать? Как считают, так и считают. А я говорю то, что было на самом деле», — сказал Пенкин в интервью проекта «Загугли звезду» от Teleprogramma.pro.

Сергей Пенкин не стал отрицать, что повлиял на творчество Виктора Цоя
Pr Scr youtube.com  / Hakkatta

Артисты познакомились в 1986 году в Евпатории. По словам Пенкина, Цой был замечательным человеком. Однажды лидер группы «Кино» пригласил его выступить на своем концерте, но Пенкин стал отказываться, говоря, что там не его аудитория.

«Виктор Цой же ответил: «Не волнуйся, все будет хорошо», — вспоминает 60-летний исполнитель.

На днях стали известны подробности личной жизни Пенкина, о котором ходит масса слухов. У артиста появилась возлюбленная, которая младше его на 20 лет. Певец признался, что даже задумывается о браке.

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музыка цой пенкин
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