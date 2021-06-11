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Пушков назвал Горбачева «глубоко бездарным» политиком

Политика
Пушков назвал Горбачева «глубоко бездарным» политиком
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 11 июня. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал последствия внешней политики экс-президента СССР Михаила Горбачева.

Как считает Пушков, Горбачев отличался «невнятным мышлением» и «политической нерешительностью». Сенатор также назвал бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС «глубоко бездарным политиком».

«Будучи с 1985 года лидером одного из самых мощных государств мира, имея в руках гигантский политический аппарат, Горбачев все отдал, это не моя субъективная оценка — это объективная констатация факта», — высказался член Совфеда.

Пушков добавил, что Горбачев не смог выйти из холодной войны, добившись достойного мира. Именно по вине политика СССР отказался от своих позиций в Африке, Латинской Америке, Азии и Европе, уверен сенатор. В результате вышло так, что СССР вымостило дорогу в НАТО Венгрии, Румынии и Польше.

Ранее Пушков заявил, что отказ немецких депутатов изменить решение по «Северному потоку — 2» продемонстрировал «одиночество» партии «Зеленые». По его словам, в Германии сложился политический консенсус в пользу «СП-2».

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ссср пушков горбачев
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