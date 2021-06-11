Астрологи назвали четыре самых везучих знака зодиака

Москва, 11 июня. Астрологи считают, что везение или невезение зависит от положения звезд на небе в момент рождения человека. Эксперты составили список самых везучих знаков зодиака.

Представители этих знаков выходят сухими из воды в самых невероятных ситуациях, они умудряются сохранить здоровье и финансы в самых непредсказуемых и опасных инцидентах. Астрологи считают, что в этом замешаны звезды.

Овен. Представители этого знака отличаются хладнокровием, в непонятной и стрессовой ситуации реагируют быстро и грамотно. Они предусмотрительны и действуют обдуманно. На работе у представителей этого знака редко бывают сложности, при необходимости Овны «включают» второе дыхание. представители этого знака отличаются хорошим здоровьем.

Лев. Рожденные под этим знаком весьма дальновидны, у них хорошо развита интуиция. Благодаря такому сочетанию качеств Львы могут распознавать сомнительные аферы и неблагонадежных людей. В критической ситуации действуют хладнокровно, используя накопленный опыт.

Скорпион. Представители этого знака зодиака рождаются «в рубашке», везение преследует их на протяжении всей жизни. Волевые и целеустремленные Скорпионы выигрывают любой спор и побеждают в любом конфликте.

Водолей. Они легко отпускают прошлое, не цепляются за него и не мусолят негативный опыт. делают выводы и живут дальше. Оптимизм помогает Водолеям быть победителями по жизни.

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