Мурашко рассказал о лечении пациентов с индийским штаммом коронавируса

Москва, 11 июня. Лечение граждан с индийским штаммом коронавируса не отличается от той медицинской помощи, которую оказывают пациентам с «обычным» штаммом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, методы терапии при заболевании индийским штаммом COVID-19 применяются такие же, как и в обычных случаях. Мурашко отметил, что пока нет универсального специфического способа лечения коронавируса. Однако схемы для лечения пациентов с индийским штаммом вируса будут корректироваться.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее рассказал, что поможет России одержать верх над пандемией COVID-19. По его мнению, для этого необходима выработка коллективного иммунитета.