В США назвали мощнейшее вооружение Белоруссии, способное доставить НАТО проблем

Вашингтон, 11 июня. Давление на официальный Минск со стороны Запада может обернуться вооруженным конфликтом. Белоруссия вполне способна отразить удар, пишет издание Military Watch.

Вопреки бытующему мнению об ограниченности ресурсов Белоруссии, конфликт с республикой не станет простой задачей для сил Альянса. В распоряжении белорусской армии есть эффективное вооружение, способное доставить НАТО проблем, пишет американское издание.

В первую очередь Military Watch указывает на истребители Су-30СМ. Оснащенные современными системами радиоэлектронной борьбы самолеты превосходят F-16 и F-18, что стоят на вооружении в странах Североатлантического альянса. Более того, основным истребителем ВВС Белоруссии являются МиГ-29, оснащенные ракетами Р-77 класса «воздух – воздух».

Ранее также стало известно о переговорах между Минском и Москвой относительно приобретения зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Эти грозные системы ПВО давно нервируют Пентагон, ведь способны перехватить даже стелс-истребители ВВС США, а именно F-22 и пресловутые F-35. По некоторым данным, на территории Белоруссии уже размечены «Триумфы», подчеркивает Military Watch. Кроме того, белорусские военные используют комплексы С-300, «Тор-М2Е» и «Бук-МБ3К».

Ранее о планах перевооружить зенитно-ракетные войска заявлял командующий силами ПВО Белоруссии Игорь Голуб. По его словам, Минск намерен закупить комплексы С-400 и «Панцирь-С». Как известно, «Триумфы» уже закупила Турция. Этот фактор Анкара, среди прочего, использует для шантажа Вашингтона, пишет «Царьград».