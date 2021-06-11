Уфолог объяснил, как искусственный интеллект поможет в изучении НЛО

Как минимум с 2004 года китайские ученые изучают наследие высокоразвитых цивилизаций — шахту, созданную для уничтожения угрожающих Земле небесных тел из космоса. Об этом в беседе с ФАН рассказал директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

Эксперт прокомментировал новость о том, что военные КНР используют искусственный интеллект (ИИ) для отслеживания неопознанных летающих объектов (НЛО). По его мнению, высокие технологии состоят на верной службе в этом деле.

«Безусловно, могут помочь. Объектов, которые входят в зону видимости в атмосфере нашей планеты и летают здесь везде, достаточно много. Люди их не замечают только лишь потому, что никто из них в основном не смотрит в небо. Тем более, что большая часть этих НЛО перемещаются с очень большой скоростью. Быстрее, чем пуля», — сообщил специалист.

Валерий Уваров разъяснил, чем именно ИИ будет полезен для исследователей.

«Если соответствующая техника начнет поиск в разных спектрах, записывая всю информацию, переводя в видимый спектр, замедляя скорость, то в самое ближайшее время мы получим огромное количество информации о существовании такого рода объектов на Земле. Эти сведения будут более, чем убедительны», — сказал собеседник ФАН.

Фото из личного архива Валерия Уварова /

Он поведал о том, что исследователи из Поднебесной уже располагают некоторыми материалами по этой теме.

«Другое дело, что эта информация давно существует. Так что нет большой сенсации в том, что китайцы хотят подключить искусственный интеллект для того, чтобы искать следы высокоразвитых цивилизаций. Это уже происходит как минимум с 2004 года. Они занимаются исследованием найденной ими шахты, через которую проводился обстрел метеоритов и астероидов», — подытожил директор Международного информационного центра уфологических исследований.

Ранее Валерий Уваров назвал неожиданную версию того, почему наши предки строили обсерватории. По словам эксперта, это делалось для того, чтобы рассчитать циклы движения возникшей по соседству с Землей новой планеты — Венеры.