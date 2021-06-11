«Так вам и надо»: россияне обсудили провал немецкого проекта против «СП-2»

Берлин, 11 июня. В бундестаге отклонили проект партии «Зеленые» об остановке «Северного потока — 2». Пользователи Сети согласились с решением немецких чиновников.

Авторы документа предлагали «пересмотреть политику» в отношении Российской Федерации. Среди пунктов числился и отказ от строительства российского трубопровода. «За» проголосовали только «Зеленые», таким образом проект был отклонен, сообщает RT.

В комментариях осудили желание немецкой партии и посмеялись над несоответствием названия фракции и ведущейся ею политики.

«Судя по названию, эти ботаники должны флору и фауну защищать с окружающей средой, а они <...> все на Восток планы строят», — пишут читатели.

«Как же они извратили понятия «демократия» и «права человека», это уже стало ругательством», — добавляют в комментариях.

«Так вам и надо, недоброжелателям», — оценили новость пользователи.

В Германии активно поддерживают российский проект. Газопровод будет достроен при поддержке немецких политических сил, несмотря на недовольство фракции, как ранее сообщал ФАН.