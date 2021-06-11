Жительницу Саратова испугали выползшие из унитаза змеи

Саратов, 11 июня. Жительницу Юбилейного напугали два питона, вылезшие из канализации. Змей смыл в унитаз их хозяин, живущий в этом же многоквартирном доме.

«Когда ловили одну змею, то вторая куда-то пропала, подумали, что ушла через канализацию. Но из-под дивана вылезла змея эта. Шипела. К слову, у меня маленький ребенок, которого я теперь боюсь с рук спускать, так как не знаю, есть ли еще где-то змея и не накинется ли она в случае чего. Я очень боюсь змей, два часа стояла на диване с ребенком на руках подальше от змеи и ждала спасателей», — сообщила свидетельница событий в группе «Типичный Юбилейный» во «ВКонтакте»

Некоторые змеи вполне могут выживать в канализации многоквартирного дома. Ветеринарный врач Антон Кузнецов считает, что хозяина змеи стоит привлечь к ответственности.

«Если змею смыть в унитаз, она вполне может выжить. Но поступок хозяина откровенно варварский, хорошо бы привлечь его хоть к какой-то ответственности. Подобное отношение к животным должно строго наказываться», — отметил специалист в беседе с корреспондентом ФАН.

Ранее гулявший с собакой житель Саратова обнаружил тело мертвого мужчины. На вид погибшему около 40-45 лет.