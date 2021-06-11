Набор продуктов для приготовления окрошки подорожал в России

, 11 июня. Стоимость продуктового набора для приготовления окрошки в июне выросла на 10% относительно прошлого года, следует из исследования аналитического ресурса «Чек индекс».

Эксперты сравнили продажи за первые семь дней июня 2021 года и аналогичный период 2020 года. Оценка набора продуктов для квасной окрошки составила 524 рубля, что на 10% выше, чем в прошлом году. При приготовлении окрошки на кефире, средний чек составит 515 рублей, что на 8% выше, чем годом ранее, сообщает результаты исследования ТАСС.

В заведениях общепита в среднем по России на порцию окрошки в начале июня 2021 года тратили 103 рубля, тогда как в 2020 году — на 5% ниже. Отмечается, что объем продаж блюда в натуральном выражении в кафе и ресторанах вырос на 508% за год. Более высокие затраты россиян на приготовление окрошки традиционно фиксируются в мае-июне.

Стоимость «борщевого набора» в России также выросла. По данным Росстата, основная причина — подорожание овощей, тогда как стоимость мяса демонстрирует минимальный прирост. Больше всего выросли цены на морковь — на 5,87% и картофель — на 4,89%. Прогнозы экспертов по повышению розничных цен в российских магазинах представило издание INFOX.