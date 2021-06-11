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Швейцария ограничила доступ к воздушному пространству перед встречей Путина и Байдена

Политика
Швейцария ограничила доступ к воздушному пространству перед встречей Путина и Байдена
wikipedia.org  /  Alexey M. / CC BY-SA 4.0

Женева, 11 июня. Власти Швейцарии частично закрыли воздушное пространство над территорией государства из-за предстоящего саммита российского и американского лидеров.

Информация об этом появилась на сайте правительства страны. Переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена состоятся 16 июня в Женеве.

На грядущем саммите лидеры поднимут тему прав человека, блогера Алексея Навального и арестованных в РФ граждан США. Кроме того, в повестку дня включат обсуждение действий России, которые беспокоят Вашингтон и его союзников, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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путин байден швейцария
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