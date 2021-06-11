Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 11:47
11:46
Весь мир
Третья волна: количество заболевших COVID-19 в Боливии превысило 400 тысяч
11:45
Общество
Власти Бурятии приостановят работу фудкортов и кинотеатров с 12 июня на фоне пандемии
11:44
Политика
Порошенко раскритиковал политику Зеленского по Донбассу
11:44
Экономика
Минпромторг исключил дефицит сахара в России
11:43
Спорт
Президент украинской ассоциации футбола утвердил статус лозунга «Слава Украине!»
11:43
Экономика
Стали известны цены на все версии iPhone 13
11:36
Политика
В Польше сожалеют, что Белый дом несерьезно относится к консультациям с союзниками
11:36
Происшествия
Бывшего министра транспорта Алтайского края задержали по делу о взятке
11:35
Происшествия
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
11:35
Происшествия
Жительницу Саратова испугали выползшие из унитаза змеи
Все новости

Александр Сокуров предложил отменить прокатные удостоверения в России

Общество
Александр Сокуров предложил отменить прокатные удостоверения в России
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Москва, 11 июня. Известный российский кинорежиссер Александр Сокуров предложил отменить прокатные удостоверения в России. С таким словами артист обратился к Минкультуры.

Кинематографист считает, что действующий в стране порядок выдачи разрешительных документов является цензурой. В настоящее время авторы фильмов должны получать удостоверение в Министерстве культуры РФ перед тем, как прокатывать ленту в кинотеатрах.

«Я уговариваю, прошу, а теперь уже требую от Минкультуры изменить весь этот порядок выдачи разрешительных (прокатных) удостоверений, что, по сути, является цензурой. Прокатных удостоверений вообще не должно быть», — заявил Сокуров в интервью ТАСС.

По мнению режиссера, создатель фильма должен только сообщать о своей работе в ведомство. Для регулировки отечественного кинопроката достаточно Уголовного кодекса и Роскомнадзора.

Некоторое время назад известный режиссер прокомментировал события последних недель. Сокуров высказался об отечественных звездах, которые спустя десятилетия решили рассказать о домогательствах на рабочем месте.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Александр Сокуров предложил отменить прокатные удостоверения в России
кино сокуров минкультуры прокатное удостоверение
Комментировать
Эксклюзив
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
Житель Петербурга отобрал телефон у девятилетнего школьника
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 257169 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 110911 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 68015 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Экономика 53300 8 июня 2021
Запуск реактора БРЕСТ под Томском обеспечит Россию ядерным топливом на века вперед
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 47526 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru