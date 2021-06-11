Москва, 11 июня. Известный российский кинорежиссер Александр Сокуров предложил отменить прокатные удостоверения в России. С таким словами артист обратился к Минкультуры.

Кинематографист считает, что действующий в стране порядок выдачи разрешительных документов является цензурой. В настоящее время авторы фильмов должны получать удостоверение в Министерстве культуры РФ перед тем, как прокатывать ленту в кинотеатрах.

«Я уговариваю, прошу, а теперь уже требую от Минкультуры изменить весь этот порядок выдачи разрешительных (прокатных) удостоверений, что, по сути, является цензурой. Прокатных удостоверений вообще не должно быть», — заявил Сокуров в интервью ТАСС.

По мнению режиссера, создатель фильма должен только сообщать о своей работе в ведомство. Для регулировки отечественного кинопроката достаточно Уголовного кодекса и Роскомнадзора.

Некоторое время назад известный режиссер прокомментировал события последних недель. Сокуров высказался об отечественных звездах, которые спустя десятилетия решили рассказать о домогательствах на рабочем месте.